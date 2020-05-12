1820 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заммэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 1820 человек.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642", – заявила представитель мэрии.

По словам Раковой, в каждом конкретном выявленном случае лечение индивидуально подбирает врач. При этом учитываются как симптомы и степень тяжести заболевания, так и рекомендации отечественного и зарубежного здравоохранения.

Окончательный диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для диагностики коронавируса в столице также используются технологии искусственного интеллекта.

Выздоровление после COVID-19 оценивают специальными исследованиями. Кроме того, отдельные рекомендации передают тем пациентам, которым после выписки необходимо оставаться под наблюдением.

