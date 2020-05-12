Коронавирус способен приводить к женскому бесплодию – ученые

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Ученые из Китая заявили о вероятности женского бесплодия из-за коронавирусной инфекции. В своей научной работе они предположили, что SARS-CoV-2 может инфицировать женские репродуктивные органы, сообщает газета "Известия".

Исследователи пояснили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, поскольку на их клетках присутствуют рецепторы, пропускающие коронавирус. Именно через них инфекция попадает в клетки организма.

Российские же специалисты отмечают, что к проблемам с фертильностью могут приводить многие вирусы, однако для нового коронавируса это остается пока лишь гипотезой. Чтобы сделать точные выводы о связи COVID-19 и бесплодия, необходимо наблюдать за здоровьем переболевших коронавирусом женщин, в том числе беременных, считают эксперты.

Ранее биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19. По словам специалиста, некоторые переболевшие не вырабатывают антител к коронавирусу, но все равно побеждают болезнь. Доля таких людей от общего числа заболевших – порядка 7-8 процентов.