Эксперты рассказали, какие осложнения возможны у детей при коронавирусе

В США рассказали о выявлении нового опасного воздействия коронавируса на детский организм. Речь идет о синдроме системного воспалительного ответа, который развивается у некоторых маленьких пациентов. Разбираемся, что это значит, а также какие еще существуют риски для детей, заразившихся COVID-19.



Дети под ударом?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

С самого начала пандемии коронавируса сообщалось, что дети меньше подвержены тяжелым формам заболевания COVID-19. Тем не менее это не повод для родителей ослабить бдительность. Медики получают все больше информации о негативном воздействии инфекции на детский организм. В частности, власти Нью-Йорка зафиксировали рост числа случаев, когда коронавирус вызывал у маленьких пациентов синдром системного воспалительного ответа.



Синдром системного воспалительного ответа – общая воспалительная реакция организма в ответ на тяжелое поражение.



По словам мэра города Билла де Блазио, речь идет о состоянии, при котором ребенок ощущает жар, сыпь, боли в животе, рвоту, иногда все эти симптомы – одновременно. На сегодняшний день в Нью-Йорке выявлено 15 подобных случаев среди детей. К счастью, летальных исходов пока не зафиксировано.



"Мы не видели, чтобы молодые люди страдали от коронавируса в той же степени, как люди старшего возраста. Но за последние дни произошло нечто, что начинает беспокоить наш департамент здравоохранения", – подчеркнул де Блазио.





Билл де Блазио мэр Нью-Йорка Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь. Департамент здравоохранения Нью-Йорка поручил всем медицинским работникам города немедленно сообщать обо всех пациентах в возрасте до 21 года.

Российский Минздрав также зафиксировал рост числа детей с коронавирусной инфекцией. Известно как минимум о двух летальных случаях за все время пандемии. Тем не менее, по данным ведомства, дети и подростки действительно менее подвержены заболеванию, чем взрослые, и составляют от 1 до 5% среди пациентов с диагностированными случаями заболевания.

Наиболее частыми симптомами у них являются лихорадка, кашель, возможно появление признаков интоксикации: тошнота и слабость. У некоторых отмечаются насморк, заложенность носа, редко – боли в животе, диарея, рвота. Не менее четверти детей переносят COVID-19 бессимптомно.

Чем опасен COVID-19 для детей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вместо непривычного слуху синдрома системного воспалительного ответа медики также используют слово "сепсис". Это тяжелое состояние, которое развивается как воспалительная реакция при попадании в организм инфекции.





Елена Мескина заведующая детским инфекционным отделением МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, главный детский инфекционист Московской области У детей такие случаи при коронавирусной инфекции были представлены, но они единичны, это редко у них встречается. Мы оцениваем статистические данные, чтобы четко разделять, у каких пациентов превалирует коронавирусная пневмония, а у кого развивается системная реакция со стороны всех органов на инфекцию.

По словам Мескиной, у детей на фоне COVID-19 могут также обостряться хронические заболевания или патологии.

"В Московской области пока таких детей не было, у которых на фоне коронавирусной инфекции существенно обострялись хронические заболевания. Если мы говорим, что этого не было, это не значит, что этого не случится у конкретного пациента", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев добавил, что дети, как правило, действительно переносят инфекционные заболевания гораздо легче, чем взрослые. Однако все зависит от иммунной системы каждого отдельно взятого ребенка.



"Главное – насколько организм сильно вовлекся в воспалительный процесс. И второй момент – насколько это ударило по жизненно важным органам. Если это все протекает на уровне носоглотки и не переходит в тяжелую пневмонию или в сердечно-сосудистую патологию, то ребенок может с этим справиться, иначе он будет болеть крайне тяжело, подключится синдром системного воспалительного ответа", – пояснил специалист Москве 24.





Владимир Зайцев врач высшей категории, кандидат медицинских наук Если вирус начинает атаковать наши органы и системы, то развивается так называемая полиорганная недостаточность. Если есть расположенность к каким-то хроническим заболеваниям, то органы не выдерживают.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов рассказал, что маленькие пациенты могут оставаться носителями инфекции и быть заразными дольше взрослых.