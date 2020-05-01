Число детей с коронавирусом в России увеличивается – Минздрав

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В России зафиксирован рост количества детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступили в министерстве здравоохранения России.

"Данные мониторинга, проводимого министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом увеличивается", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что в настоящее время 11 детей, заразившихся COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Также известно о двух летальных случаях за время пандемии.

В связи с этим в ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.

Ранее сообщалось о том, что дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые. Такое мнение высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

Также стало известно, что в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.

Согласно последним данным, в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.