Эксперты объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Китайские ученые провели новое исследование, связанное с коронавирусом, и обнаружили необычную закономерность. Оказалось, что мужчины переносят COVID-19 в более тяжелой форме, нежели женщины. Они чаще попадают в реанимацию и умирают от инфекции. Разбираемся, почему новый тип коронавируса проявляет избирательность по половому признаку.
Половое неравенство
Специалисты из Пекина проанализировали, как коронавирусная инфекция влияет на представителей разных полов. Для этого они изучили истории болезней свыше тысячи пациентов. Заболевшие принадлежали к самым разным возрастным, социальным и экономическим группам.
Выяснилось, что женщины и мужчины примерно в равной степени имеют шансы заразиться COVID-19. При этом вероятность гибели у последних, как и развития осложнений, значительно выше. По статистике, более 70% жертв коронавирусной инфекции оказались мужчинами.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что смертность среди сильного пола почти в 2,5 раза выше вне зависимости от возраста. Предположительно, это связано с тем, что у мужчин в клетках легких присутствует значительно больше определенных рецепторов, которые вирус использует для заражения.
В Минздраве России также ранее сообщали, что коронавирусом чаще болеют мужчины. По словам главного внештатного эпидемиолога ведомства Николая Брико, сильный пол, как правило, имеет более серьезные сопутствующие заболевания и более высокую смертность от пневмонии.
По последним данным, в России зарегистрировано почти 100 тысяч случаев заболевания COVID-19. Средний возраст инфицированных составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года – для мужчин. За весь период 10 286 пациентам удалось победить болезнь, жертвами коронавируса стали 972 человека.
Почему мужчины больше страдают от COVID-19?
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал Москве 24, что ученые сразу нескольких стран выявили подобную закономерность. Однако, по его словам, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд: требуются дополнительные исследования.
"Скорее всего, есть генетическая чувствительность или устойчивость к вирусным инфекциям вне зависимости от пола", – отметил специалист.
По мнению Викулова, то, что мужчины тяжелее переживают коронавирусную инфекцию, чем женщины, можно также связать с их предрасположенностью к некоторым хроническим заболеваниям.
"Известно, что у мужчин чаще встречается инфаркт миокарда и другие сосудистые заболевания, сахарный диабет, поэтому они попадают в группу риска по развитию тяжелой формы COVID-19", – подчеркнул вирусолог.
Врач-терапевт Елена Карякина в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что встречается достаточно много пациентов мужского пола, которых госпитализируют с пневмонией, вызванной коронавирусом. По ее мнению, мужчины в принципе переживают многие болезни тяжелее, чем женщины.
Карякина добавила, что от жизненного настроя во многом зависит и состояние иммунитета человека, который, кроме клеток иммунной системы, включает в себя такой фактор, "как желание жить и побороться за свою жизнь, который у женщин значительно сильнее".