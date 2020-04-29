Эксперты объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Китайские ученые провели новое исследование, связанное с коронавирусом, и обнаружили необычную закономерность. Оказалось, что мужчины переносят COVID-19 в более тяжелой форме, нежели женщины. Они чаще попадают в реанимацию и умирают от инфекции. Разбираемся, почему новый тип коронавируса проявляет избирательность по половому признаку.



Половое неравенство

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Специалисты из Пекина проанализировали, как коронавирусная инфекция влияет на представителей разных полов. Для этого они изучили истории болезней свыше тысячи пациентов. Заболевшие принадлежали к самым разным возрастным, социальным и экономическим группам.





Цзинькуй Ян один из авторов работы, врач пекинской больницы Тунжэнь Еще в начале января мы заметили, что число мужчин, погибших от COVID-19, было несколько выше, чем женщин. Это заставило нас задуматься о том, с чем это связано, – с повышенной вероятностью заражения SARS-CoV-2 или гибели от вируса.

Выяснилось, что женщины и мужчины примерно в равной степени имеют шансы заразиться COVID-19. При этом вероятность гибели у последних, как и развития осложнений, значительно выше. По статистике, более 70% жертв коронавирусной инфекции оказались мужчинами.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что смертность среди сильного пола почти в 2,5 раза выше вне зависимости от возраста. Предположительно, это связано с тем, что у мужчин в клетках легких присутствует значительно больше определенных рецепторов, которые вирус использует для заражения.

В Минздраве России также ранее сообщали, что коронавирусом чаще болеют мужчины. По словам главного внештатного эпидемиолога ведомства Николая Брико, сильный пол, как правило, имеет более серьезные сопутствующие заболевания и более высокую смертность от пневмонии.

По последним данным, в России зарегистрировано почти 100 тысяч случаев заболевания COVID-19. Средний возраст инфицированных составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года – для мужчин. За весь период 10 286 пациентам удалось победить болезнь, жертвами коронавируса стали 972 человека.



Почему мужчины больше страдают от COVID-19?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал Москве 24, что ученые сразу нескольких стран выявили подобную закономерность. Однако, по его словам, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд: требуются дополнительные исследования.

"Скорее всего, есть генетическая чувствительность или устойчивость к вирусным инфекциям вне зависимости от пола", – отметил специалист.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Кроме того, есть предварительные данные о том, что группа крови может способствовать повышенной восприимчивости к вирусу, в частности вторая группа крови в системе AB0, но это предварительные данные, которые требуют более серьезных и глубоких исследований.

По мнению Викулова, то, что мужчины тяжелее переживают коронавирусную инфекцию, чем женщины, можно также связать с их предрасположенностью к некоторым хроническим заболеваниям.

"Известно, что у мужчин чаще встречается инфаркт миокарда и другие сосудистые заболевания, сахарный диабет, поэтому они попадают в группу риска по развитию тяжелой формы COVID-19", – подчеркнул вирусолог.

Врач-терапевт Елена Карякина в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что встречается достаточно много пациентов мужского пола, которых госпитализируют с пневмонией, вызванной коронавирусом. По ее мнению, мужчины в принципе переживают многие болезни тяжелее, чем женщины.

Карякина добавила, что от жизненного настроя во многом зависит и состояние иммунитета человека, который, кроме клеток иммунной системы, включает в себя такой фактор, "как желание жить и побороться за свою жизнь, который у женщин значительно сильнее".