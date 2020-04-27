Эксперты рассказали, какая инфицирующая доза может быть у коронавируса

Эксперты рассказали об инфицирующей дозе коронавируса. Проще говоря, человеческий организм должен столкнуться с определенным количеством вирусных частиц, чтобы заразиться COVID-19. Отмечается, что существует целый ряд факторов, определяющих для того или иного человека минимальную дозу. Разбираемся, какие условия необходимы для ее достижения.



"Эффективная" доза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что у коронавируса есть так называемая инфицирующая доза. Речь идет о минимальном количестве вирусных частиц, которые точно заразят человека, если попадут ему на слизистые оболочки. По словам специалиста, "успешность" контакта вируса с потенциальным носителем зависит от целого набора факторов.

В частности, встречался ли организм с инфекцией прежде, при каких обстоятельствах это произошло в тот или иной раз и так далее. Комаровский пояснил, что в случае с COVID-19 людям достаточно небольшой инфицирующей дозы, чтобы заболеть, поскольку до настоящего момента человечество никогда не сталкивалось с коронавирусом нового типа.





Евгений Комаровский врач и телеведущий Повстречаться с одной такой инфицирующей дозой – это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу десять инфицирующих доз – это уже реальный риск для жизни.

Ранее немецкие ученые сообщили, что заражение SARS-CoV-2 с наибольшей вероятностью происходит при вдыхании капель с инфекцией во время тесного общения с больным. А вот риск заболеть после контакта с предметами крайне мал, предполагают специалисты.

"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", – пояснил один из авторов исследования Хендрик Штреек.

Тем не менее заражение возможно, хоть и не очень распространено таким способом. Например, если пациент с COVID-19 кашлянет в руку, затем дотронется ею до какого-то предмета, а следом за ним здоровый человек прикоснется к этой вещи, после чего потянется к своему лицу. Кроме того, по мнению ученых, коронавирус подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.



Россия по количеству больных COVID-19 уже обошла Китай. По последним данным, в стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения, в том числе 6 198 новых больных за прошедшие сутки. За весь период выздоровели 7 346 человек, 794 пациента умерли.

Какова инфицирующая доза у коронавируса?

Фото: ТАСС/Ахметов Вадим

Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что очень заразным вирусам для инфицирования организма достаточно бывает даже одной частицы – вириона. Менее опасным инфекциям частиц нужно больше, чтобы они сработали.

"Если вирусных частиц будет мало, то в силу таких статистических причин они могут не дойти до нужной клетки, не смогут зацепиться, не смогут размножиться. И инфекция не возникнет", – пояснил специалист.





Анатолий Альтштейн вирусолог и профессор Назвать точное количество частиц для дозы коронавируса нельзя, но речь идет о тысячах, о десятке тысяч частиц. А если заражение происходит при столкновении с большой дозой, то есть много частиц проникает в организм, то болезнь может пройти тяжелее.

По словам эксперта, максимальную дозу вируса люди получают при непосредственном контакте с больным COVID-19.

"Конечно, самую большую дозу человек получит, если на него кашлянул и чихнул инфицированный пациент, в организме которого размножается вирус. Путь, когда инфекция попадает на руки, а потом в слизистые оболочки, тоже важный. Но концентрация вируса там значительно меньше", – подчеркнул Альтштейн.





Анатолий Альтштейн вирусолог и профессор Именно поэтому врачи в больницах подвержены больше всех заражению. Это опасно, и, конечно, опасность их труда должна быть минимизирована. Особенно если взять врачей, которые должны взаимодействовать с больным, – здесь возникает максимальная опасность.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко в разговоре с Москвой 24 добавил, что точно определить инфицирующую дозу коронавируса получится только в лабораторных условиях, экспериментируя на мышах или клеточных культурах.

"Можно предполагать, что у тех, кто заразился минимальной дозой, будет бессимптомная болезнь", – сказал он.



Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, по его словам, влияние на организм того или иного объема дозы зависит от состояния самого человека. В частности, пожилые люди, у которых иммунная система ослаблена и больше сопутствующих заболеваний, тяжелее переносят болезнь, однако, как оказалось, заражаются они не чаще, чем остальные.





Александр Бутенко заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Основная часть приходится на группу людей от 19 до 45 лет – почти 50 процентов случаев.

Вирусолог также рассказал, что самым опасным предметом с точки зрения заражения является пол. Например, в больницах все вирусы оседают именно там, а затем из заразной зоны медперсонал на обуви разносит то, что сконцентрировалось на поверхности. Поэтому, по его словам, медикам, которые перемещается из инфекционного отделения, нужно тщательно дезинфицировать подошвы обуви. Подобные правила также действуют и в домашних условиях.