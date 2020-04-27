Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 87 тысяч 147 человек во всех регионах страны. По этому показателю РФ обогнала Китай, где установлены только 84,5 тысячи заболевших.

Как заявили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, суточный рост числа заразившихся в РФ тем не менее замедлился. Сейчас он составляет 7,66 процента.

По последним данным, за сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.

