Назван средний возраст больных коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средний возраст инфицированных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Она добавила, что количество зараженных коронавирусом детей до 17 лет составляет 7,6%, число инфицированных в возрасте старше 65 лет – 15,5%.
По словам Голиковой, такие показатели по пожилым людям ниже, чем в других странах. Она отметила, что по ним можно сделать вывод, что власти страны заблаговременно приняли правильные ограничительные меры.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции. У 1935 человек не было клинических проявлений. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 026.
Всего в 85 регионах России зарегистрирован 47 121 случай коронавирусной инфекции. Это на 10% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 155 человек. За весь период выздоровели 3 446 пациентов.
В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остается 135 тысяч человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число поступлений тяжелых пациентов с COVID-19 сократилось в Москве. По его мнению, это говорит о том, что меры по самоизоляции и разобщению людей, принимаемые в России из-за распространения коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность.
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