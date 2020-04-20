Число поступлений тяжелых пациентов с COVID-19 сократилось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичных больницах сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".
По его мнению, это говорит о том, что меры по самоизоляции и разобщению людей, принимаемые в России из-за распространения коронавирусной инфекции, демонстрируют эффективность.
Министр также напомнил гражданам о необходимости своевременно обращаться к медикам при появлении симптомов коронавируса.
"Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше", – объявил Мурашко.
Он заметил, что особенностью заболевания является то, что его течение резко ускоряется.
Ранее стало известно, что в России проведено более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остается 135 тысяч человек.
В Роспотребнадзоре рассказали, что российские тест-системы во многом превосходят зарубежные. Специалисты отмечали, что эффективность разработанных в РФ тестов была подтверждена в Китае.
В ведомстве добавили, что тест-системы "Вектора" способны выявлять минимальное количество чужеродного генетического материала в образце анализа, что позволяет избежать перекрестных реакций с другими возбудителями.
Во всеми мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось. В России за весь период зарегистрировано 42 853 случая коронавируса.
За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.
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