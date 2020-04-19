Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

В Московской области за сутки выявили 709 новых случаев, в Нижегородской области – 129, в Санкт-Петербурге – 114, в Архангельской области – 68, в Мордовии – 60, в Тульской области – 58, в Краснодарском крае – 48, в Чечне и Оренбургской области – по 44, в Республике Марий Эл – 43, в Рязанской области, Ингушетии и Тюменской области – по 42.

В Республике Саха (Якутия) зафиксировали 41 случай, в Кировской области – 39, Хабаровском крае – 38, в Калужской области – 37, в Дагестане и Ростовской области – по 35, в Тверской и Мурманской областях – по 33, в Татарстане – 31, Ленинградской области и Чувашии – по 29.

В Пермском крае зарегистрировали 28 случаев, во Владимирской области – 27, Воронежской области, Курской области и Северной Осетии – по 26, в Астраханской области и Красноярском крае – по 24, в Брянской области и Ставропольском крае – по 23.

В Тамбовской области, Кабардино-Балкарии, Хакасии и Новосибирской области заболели по 22 человека, в Смоленской области – 21, в Липецкой области – 20, в Ивановской области – 19, в Новгородской области – 18, в Карачаево-Черкесии – 17, в Саратовской области – 16, в Самарской и Свердловской областях – по 15, в Волгоградской области и Ханты-Мансийском АО – по 14.

В Костромской области, Орловской области и Приморском крае заболели по 13

человек, в Ярославской области – 12, в Калининградской и Ульяновской областях – по 11, в Ямало-Ненецком АО – 10, в Белгородской области, Алтайском крае и Кемеровской области – по 9.

По 7 случаев зарегистрировали в Республике Коми, Вологодской области, Адыгее, Калмыкии и Челябинской области, по 5 – в Томской области и Камчатском крае, по 4 – в Карелии, Удмуртии и Тыве. В Бурятии – 3, в Псковской области, Омской области, Амурской области и Крыму – по 2. По 1 – в Иркутской области, Забайкальском крае, Магаданской области, Еврейской АО и Севастополе.

За сутки зафиксировано 48 летальных исходов. За все время умер 361 человек. Полностью за сутки выздоровели 234 человека. В целом из больниц выписали 3291 человека.

Ранее сообщалось, что в России провели более 1,9 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки в стране протестировали 117,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением в РФ остаются 132 тысячи человек.

Еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе.

В сутки все эти лаборатории могут обработать сверх городских мощностей до 10 тысяч тестов. Это существенно увеличило скрининговые возможности в Москве.

Процент подтверждений повторного тестирования положительных анализов на коронавирус в референс-центрах столицы вырос с до 77%. За счет этого пациента считают COVID-положительным уже после первого положительного анализа.

По данным ВОЗ на 19 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 2,1 миллиона человек, более 146 тысяч скончалось.

