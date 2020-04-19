Более 1,9 млн тестов на коронавирус провели в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России провели более 1,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране протестировали 117,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением в РФ остаются 132 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе.

В сутки все эти лаборатории могут обработать сверх городских мощностей до 10 тысяч тестов. Это существенно увеличило скрининговые возможности в Москве.

Процент подтверждений повторного тестирования положительных анализов на коронавирус в референс-центрах столицы вырос с до 77%. За счет этого пациента считают COVID-положительным уже после первого положительного анализа.

По данным ВОЗ на 19 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 2,1 миллиона человек, более 146 тысяч скончалось.

