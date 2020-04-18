Российские тест-системы во многом превосходят зарубежные – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. В пресс-службе ведомства заявили, разработанные государственным научным центром "Вектор" тесты во многом превосходят зарубежные аналоги.
В ведомстве отметили, что эффективность разработанных в РФ тестов была подтверждена в Китае. Тем самым Роспотребнадзор ответил на претензии белорусских властей, предъявленные к качеству российских систем.
"Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что тест-системы "Вектора" способны выявлять минимальное количество чужеродного генетического материала в образце анализа, что позволяет избежать перекрестных реакций с другими возбудителями.
Отмечается, что на сегодняшний день научным центром произведено тест-систем на 3,2 миллиона определений. Тесты доставляют не только в регионы страны, но и за рубеж. Так, безвозмездно было передано свыше 400 тысяч тест-систем почти 30 странам.
Ранее Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус. Сообщалось, что она составляет 95%. Погрешность в 5% может зависеть от неправильной идентификации и сбора образца, объяснили специалисты.
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