В России проведено более 2 млн тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 135 тысяч человек", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ведомстве рассказали, что российские тест-системы во многом превосходят зарубежные. Специалисты отмечали, что эффективность разработанных в РФ тестов была подтверждена в Китае.

В Роспотребнадзоре добавили, что тест-системы "Вектора" способны выявлять минимальное количество чужеродного генетического материала в образце анализа, что позволяет избежать перекрестных реакций с другими возбудителями.

Накануне ученые пришли к выводу, что у пациентов с тяжелым протеканием коронавируса снижается уровень гемоглобина – белка, который переносит кислород.

По словам специалистов, низкий уровень гемоглобина указывает на тревожный симптом вируса, потому что в этом случае зараженным могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В связи с этим ученые считают необходимым измерять уровень гемоглобина всем зараженным.

Во всеми мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось. В России за весь период зарегистрировано 42 853 случая коронавируса.

