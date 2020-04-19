Ученые назвали тревожный симптом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

У пациентов с тяжелым протеканием коронавируса снижается уровень гемоглобина – белка, который переносит кислород, сообщает журнал Hematology, Transfusion and Cell Therapy со ссылкой на исследование ученых.

Специалисты утверждают, что именно поэтому некоторым категориям гражданам с подтвержденным COVID-19 аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут не помочь. Ученые считают необходимым измерять уровень гемоглобина всем зараженным.

"В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни", – говорится в публикации.

Ранее пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о необычных симптомах проявления COVID-19. В частности, он заявил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков до этого выразил мнение, что количество новых случаев заражения в РФ будет стремиться к нулю уже в начале лета.

Он отметил, что для эффективности введенные ограничительные меры должны длиться минимум четыре недели. Это обусловлено инкубационным периодом COVID-19, который длится две недели.

За последние сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

