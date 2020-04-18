Пульмонолог рассказал о необычных симптомах проявления COVID-19

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Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев рассказал о необычных симптомах проявления коронавируса. В частности, он заявил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо.

"Уже известно про кожную сыпь. Она не так часто встречается у взрослых – около 3–5% всех пациентов с COVID-19, но тем не менее кожные изменения есть", – приводит ТАСС его слова.

Авдеев пояснил, что сыпь является характерным признаком ряда вирусных инфекций. Он добавил, что кожные проявления напрямую зависят от возраста пациента: чем моложе заболевший, тем у него их больше.

Также пульмонолог рассказал о сетчатом ливедо – проявлении сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.

"Мы ожидаем увидеть такие изменения у тяжелых пациентов с сепсисом и септическим шоком, и как правило они сигнализируют о нарушении коагуляции, то есть свертываемости системы крови", – пояснил специалист.

В то же время Авдеев призвал воздержаться от скорых походов в больницу при обнаружении данных симптомов, поскольку они не свидетельствуют о 100% гарантии на наличие инфекции в организме. Обращаться к специалистам необходимо в том случае, если проявления стали выступать после контакта с инфицированным, заключил пульмонолог.

Ранее о сыпи как о симптоме коронавируса уже заявлял доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. При этом он отмечал, что основными признаками COVID-19 являются сухой кашель и повышенная температура.

За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.