Врач не исключил, что сыпь может быть симптомом коронавируса

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в ходе диалога с Москвой 24 не исключил, что сыпь может являться симптомом коронавируса. Однако он отметил, что основными признаками заболевания являются сухой кашель и повышенная температура.

Аграновский считает, что сейчас нужно следить за любыми необычными состояниями организма, но идти к врачу только из-за сыпи он не видит необходимости.

"Обращать внимание надо на любые новые проявления, которых раньше не было. Особенно сейчас. Но все-таки самые основные проявления – это сухой кашель и температура. При наличии таких явлений стоит обратиться к врачам", – советует вирусолог.

Он рекомендует при проявлении сыпи соблюдать жесткий режим самоизоляции и внимательнее следить за своим состоянием.

Ранее СМИ со ссылкой на итальянских и испанских ученых сообщили, что сыпь может быть одним из симптомов вируса COVID-19. Как пояснили эксперты, у каждого пятого госпитализированного с коронавирусом в Италии наблюдались проблемы с кожным покровом. Сыпь была похожа на ту, что сопровождает оспу или корь.

Врачи из Сингапура обнаружили новые симптомы заболевания, вызванного коронавирусом. У некоторых пациентов сначала была диагностирована лихорадка денге. Отмечается, что пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, но отсутствовали симптомы, характерные для COVID-19.

