Врачи назвали новые симптомы коронавируса

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Врачи из Сингапура обнаружили новые симптомы заболевания, вызванного коронавирусом. У некоторых пациентов сначала была диагностирована лихорадка денге, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Отмечается, что пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, но отсутствовали симптомы, характерные для коронавируса.

Специалисты пояснили, что заболевшим не помогло лечение от лихорадки денге, они начали жаловаться на затрудненное дыхание и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы оказались положительными.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.