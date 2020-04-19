Стала известна причина низкой смертности пациентов с коронавирусом в России

04:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стала известна причина, по которой в России уровень смертности пациентов с коронавирусной инфекцией держится на очень низком уровне. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
По его словам, в России фиксируется порядка 0,8 процента случаев летальных исходов у пациентов с COVID-19.
"Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса", – подчеркнул эксперт в интервью газете "Известия".
Лукашев заявил, что данную статистику можно считать "очевидным успехом". Он отметил, что стоит обращать большее внимание на статистику тяжелых случаев и летальных исходов, а не на общее количество случаев инфицирования COVID-19.
По мнению главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, Россия не попадет в пятерку антирейтинга стран по количеству зараженных. Причина этого – принятые в стране меры для борьбы с COVID-19.
"Люди стали более дисциплинированными, и об этом свидетельствует косвенный фактор – появилось огромное количество волонтеров, помогающим тем, кто находится в изоляции", – отметил Зуев.
По последней информации, в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.
Ранее вирусолог назвал сроки победы России над COVID-19. Специалист отмечал, что для благоприятного развития событий необходима сознательность граждан в соблюдении режима самоизоляции.
В России за сутки выявлено 4785 зараженных COVID-19
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