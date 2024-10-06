Sky News Arabia: в южном пригороде Бейрута после атаки Израиля вспыхнули крупные пожары

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Крупные пожары начались в нескольких районах южного пригорода Бейрута после серии авиаударов Израиля. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"На столицу Ливана совершены ожесточенные израильские атаки, целью которых был в основном южный пригород города", – указано в сообщении.

Отмечается, что авиаудары также привели к повреждениям нескольких зданий. По данным армии Израиля, в районе ударов находились объекты ливанского шиитского движения "Хезболла".

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Только за 4 октября жертвами израильских авиаударов, включая жителей столичного Бейрута, стали 25 человек, а еще 127 получили ранения.

