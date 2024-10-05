Нетаньяху назвал позором предложение Макрона об эмбарго на оружие для Израиля

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал позором высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что его страна победит противников даже без помощи Запада. Также политик еще раз напомнил, что Тель-Авив сражается сейчас с "силами варварства" во главе с Ираном.

При этом Израиль продолжает атаковать объекты "Хезболы" на территории Ливана. Ранее стало известно, что жертвами бомбардировок за прошедшее 4 октября стали 25 человек. Отмечается, что речь идет о жителях населенных пунктов южного Ливана и столицы Бейрута. Кроме того, 127 человек получили ранения.

