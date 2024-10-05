Армия Израиля ликвидировала двух командиров боевого крыла ХАМАС в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Они действовали на территории Ливана, сообщила пресс-служба военных.

В частности, в результате атаки погибли Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд, который отвечал за исполнение операций ХАМАС в Ливане, а также руководил террористической деятельностью на Западном берегу, и Саид Алаа Наиф Али, высокопоставленный член военного крыла ХАМАС. Он был ликвидирован после дополнительного авиаудара ЦАХАЛ по району Триполи.

Также в результате атаки на столицу Ливана погиб глава исполнительного совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Хашем Сафи ад-Дин, которого называли основным претендентом на пост генерального секретаря организации, утверждают СМИ.

Журналисты писали, что целью удара по Бейруту был именно преемник погибшего генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, который по совместительству является его двоюродным братом.

О гибели Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту 27 сентября сообщила израильская армия. Атака также привела к смерти командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.