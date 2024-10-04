Ynet: ЦАХАЛ сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки "Хезболлы"

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Военная авиация Израиля нанесла удар по бункеру в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, использовав 73 тонны взрывчатки. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным СМИ, в ночь на 4 октября самолеты ВВС Израиля сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер в районе Дахия, который был определен как "главный штаб разведки" ливанского движения "Хезболла".

Предполагается, что возможный наследник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин в этот момент находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами "Хезболлы". Отмечается, что результаты атаки на данный момент не ясны.

После ликвидации Насруллы появилась информация, что лидером шиитского движения может стать глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин, который также является двоюродным братом Насруллы. Одной из причин такого решения называли тот факт, что Сафи ад-Дин – "один из немногих оставшихся в живых высокопоставленных представителей движения".

Некоторые СМИ 29 сентября сообщили, что главный руководящий орган "Хезболлы", Совет Шуры, избрал Сафи ад-Дина своим новым генеральным секретарем. Однако официально его избрание не подтверждалось.

