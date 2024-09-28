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28 сентября, 18:20

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NYT: Хашем Сафи ад-Дин может стать новым генсеком "Хезболла"

Хашем Сафи ад-Дин может стать новым генсеком "Хезболла" – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Hussein Malla

Лидером шиитского движения "Хезболла" может стать глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин, который также является двоюродным братом убитого генсека движения Хасана Насруллы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Сафи ад-Дин – "один из немногих оставшихся в живых высокопоставленных представителей "Хезболлах", поэтому именно он сейчас рассматривается в качестве потенциального преемника Насруллы.

Ранее ЦАХАЛ официально подтвердил, что лидер движения Насрулла был убит 27 сентября в результате атаки израильских ВВС на Бейрут. Армия Израиля сбросила более 80 бомб для ликвидации генсека "Хезболлы".

В МИД России осудили убийство Насруллы. Там подчеркнули, что оно повлечет за собой серьезные последствия для Ливана и всего Ближнего Востока.

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