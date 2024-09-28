Ynet: ВВС Израиля сбросили 80 бомб для ликвидации Насруллы в бункере в Бейруте

28 сентября, 16:58Политика
Фото: ТАСС/AP Photo/Hussein Malla 16:57
ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Об этом сообщает новостной портал Ynet.
Отмечается, что в момент атаки Насрулла находился в бункере в пригороде Бейрута.
О ликвидации лидера "Хезболлы" 28 сентября сообщил ЦАХАЛ. По данным израильских военнослужащих, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров.
Спустя время смерть своего генерального секретаря также подтвердило "Хезболла".