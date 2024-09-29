Al Arabiya: новым генсеком "Хезболлах" избран Хашем Сафиеддин

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Главный руководящий орган ливанского шиитского движения "Хезболла", Совет Шуры, избрал нового генерального секретаря. Им стал Хашем Сафиеддин, передает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

Сафиеддин ранее занимал должность главы исполнительного комитета движения. При этом информация об его избрании официально не подтверждалась.

В СМИ ранее обсуждалась версия, что новым лидером "Хезболлы" может стать глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин, который также является двоюродным братом убитого генсека движения Хасана Насруллы

По информации журналистов, Сафи ад-Дин – "один из немногих оставшихся в живых высокопоставленных представителей "Хезболлах", поэтому именно он сейчас рассматривается в качестве потенциального преемника Насруллы.

О ликвидации Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) 27 сентября. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.

Позже "Хезболла" подтвердила соответствующую информацию. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.