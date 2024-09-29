Эксперт Вега: смерть Насруллы не остановит сопротивление воинственным действиям Израиля

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Смерть генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы не остановит сопротивление народа воинственным действиям Израиля. Таким мнением поделился координатор эквадорской ассоциации дружбы с народом Западной Сахары Пабло де ла Вега в беседе с РИА Новости.

По его словам, мученическая смерть Насруллы раскрывает ошибочные, безнаказанные и дерзкие воинственные действия израильского режима, которые совершаются с поддержкой администрации США, против Палестины, а теперь и Ливана.

Вега отметил, что гибель лидера "Хезболлы" также станет стимулом для бойцов движения в продолжении противостояния с Израилем за справедливость, конец безнаказанности и оккупации Палестины.

О ликвидации Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). По данным военнослужащих еврейского государства, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Позже "Хезболла" подтвердила соответствующую информацию. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".