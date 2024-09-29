ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности "Хезболлы"

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиля Каука.

Это произошло в субботу, 28 сентября, уточнили в пресс-службе израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, Каук был близок к высокопоставленным членам движения и отвечал за продвижение террористических замыслов, направленных против Израиля и граждан страны.

Накануне армия Израиля сообщила, что в результате удара по Бейруту погиб генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрулла. Позднее представители движения подтвердили его смерть.

По данным военнослужащих еврейского государства, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.