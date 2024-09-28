Нетаньяху заявил, что ликвидация Насруллы поможет вернуть домой жителей севера Израиля

Фото: ТАСС/Baz Ratner/AP 22:25

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы поможет вернуть домой жителей севера Израиля, которые были эвакуированы из-за обстрелов с территории Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху назвал ликвидацию Насруллы "необходимым условием" для достижения целей Израиля – "безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы".

Глава еврейского государства отметил, что пока лидер "Хезболлы" был жив, он мог восстановить подорванный потенциал движения, поэтому было принято решение о его ликвидации.

Насрулла был убит в результате ударов, которые военнослужащие Израиля нанесли по столице Ливана 27 сентября. Уточняется, что ВВС Израиля сбросили 80 бомб на бункер в Бейруте, где находился генсек "Хезболлы".

По данным газеты The New York Times, новым лидер шиитского движения может стать глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин. На данный момент он является одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных представителей "Хезболлы".