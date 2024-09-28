МИД России осудил убийство лидера "Хезболлы"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия решительно осуждает убийство генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что убийство Насруллы повлечет за собой последствия для Ливана и всего Ближнего Востока.

"Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия", – добавили в российском МИД.

Там также отметили, что теперь вся полнота ответственности за последующую эскалацию в ближневосточном регионе ложится на Израиль.

О ликвидации лидера движения "Хезболла" сообщила израильская армия. По данным военнослужащих ЦАХАЛ, в результате атаки также погиб командующий южным фронтом движения Али Карки и ряд других командиров.

Спустя время "Хезболла" объявила о первой атаке по Израилю после убийство Насруллы. Отмечается, что был предпринят ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах.