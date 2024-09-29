Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

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Еврокомиссия (ЕК) выделит 10 миллионов евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между шиитским движением "Хезболла" и Израилем, передает "Интерфакс".

"По мере быстрой эскалации боевых действий люди в Ливане подвергаются крайнему насилию. При этом ни в чем не повинные гражданские лица расплачиваются за конфронтацию", – заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он подчеркнул, что в данный момент, более чем когда-либо, все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право.

Так, экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей, таких как продовольственная помощь, жилье и здравоохранение.

Помимо этого, ЕК заверила, что ЕС готов и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку, мобилизовав все доступные инструменты реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе посредством использования механизма гражданской защиты.

В пятницу, 27 сентября, в результате удара Израиля по Бейруту погиб генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрулла. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.

Позже "Хезболла" подтвердила соответствующую информацию. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе.