Мишустин посетит Иран и проведет переговоры с руководством страны 30 сентября

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Иран, где проведет переговоры с руководством республики, 30 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что переговоры будут проведены с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. В их рамках планируется обсудить комплекс сотрудничества государств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание уделят реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе.

