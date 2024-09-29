"Хезболла" официально подтвердила гибель двух командиров в результате израильской атаки

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Член центрального совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Набиль Каук и командующий южным фронтом движения Али Караки погибли в результате израильских ударов по южному пригороду Бейрута, передает пресс-служба движения.

Караки умер 27 сентября после авиаудара по кварталу Харет Хрейк, Каук погиб 28-го числа после атаки по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы. В "Хезболле" уточнили, что убитые командиры были заменены новыми.

В свою очередь, США планируют в ближайшие дни нарастить количество размещенной на Ближнем Востоке военной авиации для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы в регионе. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

В документе говорится, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился сохранить присутствие в регионе авианосца ВМС США Abraham Lincoln, десантного корабля ВМС США USS Wasp, а также увеличенного числа истребителей F-22, F-15E, F-16 и штурмовиков A-10.

Как пишут СМИ, такое решение было принято после смерти генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы. О его ликвидации в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Позже "Хезболла" подтвердила соответствующую информацию. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

