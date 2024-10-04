Axios: целью израильского удара по Бейруту был вероятный преемник генсека "Хезболла"

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Израиль нанес очередные удары по столице Ливана Бейруту, их целью был вероятный преемник и двоюродный брат погибшего генсека шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Об этом со ссылкой на чиновников Израиля сообщает портал Axios.

"Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер Хезболлах Хашем Сафи ад-Дин, который был вероятным преемником Хасана Насруллы", – указано в сообщении.

Согласно показаниям очевидцев, в ночь на 4 октября израильские ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута.

Об убийстве Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) 27 сентября. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.

