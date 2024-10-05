Al Arabiya: глава исполнительного совета "Хезболлы" Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля

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Глава исполнительного совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Хашем Сафи ад-Дин, которого называли основным претендентом на пост генерального секретаря организации, погиб в результате израильской атаки на Бейрут.

По данным телеканала Al Arabiya, который ссылается на источники, он был убит при ударе армии Израиля по южному пригороду, который был нанесен в пятницу, 4 октября.

Как выяснили журналисты, вместе с ним в результате израильской атаки погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

СМИ ранее сообщали, что целью данного удара по Бейруту был именно преемник погибшего генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, который по совместительству является его двоюродным братом.

О гибели Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту 27 сентября сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). Атака также привела к смерти командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.