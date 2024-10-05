Силы ООН останутся на своих позициях в южном Ливане вопреки призывам Израиля

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Временные силы ООН (UNIFIL) останутся на своих позициях в южном Ливане несмотря на рекомендации армии Израиля о перемещении из некоторых населенных пунктов, заявил официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти.

По данным СМИ, представители израильской стороны ранее обращались к временным силам организации с призывом оставить ряд своих позиций на территории южной части страны.

"Мы регулярно корректируем наши действия, и у нас есть планы действий на случай чрезвычайной ситуации, и мы их задействуем, если в этом возникнет необходимость", − цитирует Тененти пресс-служба UNIFIL.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

В результате одного из ударов Израиля погиб генеральный секретарь "Хезболла" Хасан Насрулла. Кроме того, атака привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.