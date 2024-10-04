Байден заявил, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать

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Президент США Джо Байден заявил, что полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

"Я не считаю, что начнется полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но для этого нужно сделать еще очень многое", – высказался лидер США.

Он также не стал прямо отвечать на вопрос о том, могут ли США направить войска для помощи Израилю. Байден лишь заявил, что США уже помогли Израилю и продолжат оберегать его.

В сентябре ЦАХАЛ провел серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

В результате одного из ударов Израиля погиб генеральный секретарь Хасан Насрулла. Кроме того, атака привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

