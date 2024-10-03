6 человек погибли и 7 ранены в результате удара Израиля по центру Бейрута

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/ZUMA

Шесть человек погибли и семь были ранены при ударе израильской авиации по центральному району столицы Ливана Бейруту. Об этом со ссылкой на заявление центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана сообщает РИА Новости.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Кроме того, в ночь на 3 октября армия Израиля сообщила о нанесении нового "точечного удара" по Бейруту.