03 октября, 05:12Политика
6 человек погибли и 7 ранены в результате удара Израиля по центру Бейрута
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/ZUMA
Шесть человек погибли и семь были ранены при ударе израильской авиации по центральному району столицы Ливана Бейруту. Об этом со ссылкой на заявление центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана сообщает РИА Новости.
В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".
Кроме того, в ночь на 3 октября армия Израиля сообщила о нанесении нового "точечного удара" по Бейруту.
Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана