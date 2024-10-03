Армия Израиля заявила, что нанесла новый точечный удар по Бейруту

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точный удар по ливанской столице Бейруту. Об этом со ссылкой на заявление армии сообщает РИА Новости.

"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту. Подробности будут позже", – указано в сообщении.

Корреспондент агентства, находящийся на месте, сообщил о трех мощных взрывах в районе южного пригорода Бейрута.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Кроме того, в ночь на 2 октября израильские военные продолжили наносить удары по столице Ливана Бейруту.