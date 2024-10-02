Армия Израиля сообщила, что возобновила удары по Бейруту

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Израильские военные вновь начали наносить удары по столице Ливана Бейруту. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы армии Израиля сообщает ТАСС.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент атакует террористические цели "Хезболла" в Бейруте. Подробности последуют", – указано в сообщении.

Согласно данным СМИ, израильская авиация совершила налет на район Рувейс в южном пригороде ливанской столицы, после чего в городе вспыхнул пожар.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

