Washington Post: Израиль предупредил США, что планирует наземную операцию в Ливане

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Власти Израиля уведомили США, что планируют провести ограниченную наземную операцию в Ливане, сообщила газета Washington Post со ссылкой на некоего американского чиновника.

По данным СМИ, израильские военнослужащие могут начать ее в ближайшее время.

"Планируемая Израилем кампания будет меньших масштабов, чем его последняя война против (ливанского шиитского движения. – Прим. ред.) "Хезболлы" в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы", – сообщили журналисты.

При этом целью данной операции станет устранение угрозы для приграничных населенных пунктов Израиля, отметил источник газеты.

Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

После одного из обстрелов в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. По данным израильской армии, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Спустя некоторое время "Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации и Карки. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Позже замгенсека "Хезболлы" Наим Касим заявил, что, помимо Насруллы и Карки, жертвами израильской атаки в тот день стали глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади.

Кроме того, по последним данным, в результате израильских атак по Ливану в воскресенье, 29 сентября, погибли по меньшей мере 123 человека. При этом 359 человек получили различные ранения.