Более 100 человек погибли за сутки в Ливане в результате ударов Израиля

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По меньшей мере 123 человека погибли в результате израильских авиаударов по территории Ливана в воскресенье, 29 сентября. Об этом пишет портал Elnashra со ссылкой на данные Минздрава страны.

Кроме того, 359 человек получили различные ранения за прошедшие сутки.

23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан предсказал будущие бомбардировки Израиля других стран на Ближнем Востоке после Ливана. Он призвал государства не оставлять Ливан в одиночестве.