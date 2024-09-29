Армия Израиля заявила о новом ударе по району Дахия в Бейруте

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Военные Израиля нанесли новый удар по району Дахия в Ливане, где базируется шиитское движение "Хезболлах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по району Дахия в Бейруте. Подробности последуют", – отмечается в сообщении.

23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе.

