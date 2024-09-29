29 сентября, 15:15Политика
Армия Израиля заявила о новом ударе по району Дахия в Бейруте
Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar
Военные Израиля нанесли новый удар по району Дахия в Ливане, где базируется шиитское движение "Хезболлах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по району Дахия в Бейруте. Подробности последуют", – отмечается в сообщении.
23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".
Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе.
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