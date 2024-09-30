Замгенсека "Хезболлой" заявил, что с Насруллой погибли командующий Карки и командир КСИР

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Вместе с генеральным секретарем ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насруллой погибли командующий движением Али Карки и высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилушам, сообщил замгенсека движения Наим Касим, выступая в прямом эфире местного телеканала Al Mayadeen.

Касим подчеркнул, что заявления израильской стороны о том, что вместе с Насруллой на собрании присутствовали более 20 командиров, не соответствуют действительности.

Помимо Насруллы и Карки, среди погибших от израильского удара оказались глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади, уточнил Касим.

О ликвидации Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). Уже тогда военные отметили, что, по их данным, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Позже "Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации и Карки. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.