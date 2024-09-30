В Кремле назвали высокими риски начала войны на Ближнем Востоке после смерти Насруллы

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В Кремле оценивают риски начала большой войны на Ближнем Востоке после уничтожения лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы как весьма высокие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Москва осуждает подобные действия, подчеркнул представитель Кремля. По мнению российских властей, израильские удары по Ливану привели к существенной дестабилизации обстановки на территории региона.

"Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв и неизбежно повлекут гуманитарную катастрофу, такую же, какую мы наблюдаем в Газе", – обратил внимание Песков.

Данные последствия не могут не вызывать у российской стороны глубочайшую озабоченность и "оставлять безучастными", отметил он.

О ликвидации Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). По ее данным, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Спустя некоторое время "Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации и Карки. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Позже замгенсека "Хезболлы" Наим Касим заявил, что, помимо Насруллы и Карки, жертвами израильской атаки в тот день стали глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади.