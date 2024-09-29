CNN: США видят признаки подготовки Израиля к вторжению в Ливан

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Белый дом наблюдает признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников из администрации США.

Уточняется, что Вашингтон пришел к такому выводу, исходя из мобилизации солдат ЦАХАЛ и расчистки территорий в рамках вероятного наземного наступления. Возможные сроки такой операции при этом не называются.

23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению боевых действий на ливано-израильской границе.