Спецборт МЧС с 60 россиянами прибыл из Ливана в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС РФ Ил-76 с 60 россиянами прибыл из Ливана в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Прибывшие являются членами семей дипломатических работников, служащих в Ливане. Эвакуация проводилась по указанию Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также ЦАХАЛ стал наносить удары по Бейруту.

В результате одного из ударов со стороны еврейского государства погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла. А 1 октября армия Израиля заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничье на юге Ливана.