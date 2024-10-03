Посол Ливана в РФ заявил, что Израиль перешел все красные линии

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Израиль не уважает суверенитет Ливана и перешел все красные линии. Об этом заявил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар в интервью ТАСС.

"Красные линии для Ливана – это его суверенитет, целостность и независимость, а также безопасность его народа. Израиль уже нарушает все эти красные линии", – рассказал дипломат.

В сентябре ЦАХАЛ провел серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

В результате одного из ударов Израиля погиб генеральный секретарь Хасан Насрулла. Кроме того, атака привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Всего от ударов ЦАХАЛ с начала эскалации в Ливане погибли 1 974 человека, еще 9 384 мирных жителя ранены. Среди раненных 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад. Кроме того, ущерб нанесен десяткам медицинских центров.

