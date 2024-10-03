От ударов Израиля с начала эскалации в Ливане погибли 1 974 человека

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От ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала эскалации в Ливане погибли 1 974 человека. Еще 9 384 мирных жителя ранены. Об этом сообщил ливанский министр здравоохранения Фирас Абдъяд, передает ТАСС.

Среди раненных 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад. Кроме того, ущерб нанесен десяткам медицинских центров.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

1 октября в конфликт включился Иран, который выпустил по Израилю 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.