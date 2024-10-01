Белый дом заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле почти 200 баллистических ракет

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Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет. Корабли ВМС США участвовали в отражении атаки, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Военные США тесно координировались с Армией обороны Израиля, чтобы помочь защитить Израиль от этого нападения. Эсминцы ВМС США вместе с подразделениями противовоздушной бороны Израиля с помощью противоракет сбивали подлетавшие ракеты", – цитирует Салливана ТАСС.

При этом в США не располагают данными о каком-либо ущербе самолетам или стратегическим военным объектам Израиля, так как эта атака, по-видимому, была отбита, добавил Салливан.

Он также отметил, что Соединенные Штаты на данный момент не располагают сведениями о погибших в Израиле в результате ракетной атаки. По словам помощника американского президента, атака Ирана была отражена и оказалась неэффективной.

Так, Израиль перехватил большинство из 180 ракет, выпущенных Ираном, сообщил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. По его словам, сведений о наличии пострадавших не поступало.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X заявил, что Тегеран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. По его словам, таким образом Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона. Пезешкиан также призвал Израиль не вступать в конфликт с Ираном.

В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили о планах нанести ночью мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Позже ЦАХАЛ разрешил жителям покинуть убежища. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул, что случившееся нападение "будет иметь последствия".