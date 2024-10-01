Shafaqna: в результате атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В результате ракетной атаки Ирана были уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Shafaqna.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Атака является ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего Иран запустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю, позже населению было разрешено покинуть убежища.

Кроме того, Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.